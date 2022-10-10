МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В восьмом пакете санкций Евросоюза против России, который приняли 6 октября, эксперты увидели новый подход, приближающий устройство ограничений ЕС к американскому. Об этом пишет РБК. ЕС все труднее вводить новые санкции против России, заявил премьер Эстонии

Категории лиц, которые могут попасть под санкции, расширены "физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений", введенных соответствующими нормативными актами ЕС.

До этого перечень таких категорий включал тех, кто, с точки зрения ЕС, прямо или опосредованно связан с нарушением "территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". К ним, например, относили лиц, получающих выгоду от действий по дестабилизации Украины; компании, работающие в секторах, которые обеспечивают существенные доходы российскому правительству, ответственному за "дестабилизацию".

Добавление нового критерия означает, что компании или граждане из любых стран могут быть внесены в санкционный список ЕС за помощь российским лицам в обходе ограничений. Это может быть поставка оборудования, которое Евросоюз запретил экспортировать в Россию, или участие в переводе на неевропейскую структуру активов, которые должны быть заморожены в ЕС.

"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", — отметил управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.

"ЕС приближается к вторичным санкциям", — считает бывший координатор по санкциям госдепартамента США Дэниел Фрид.

Минфин США может вводить так называемые вторичные санкции — то есть санкции против неамериканских граждан и организаций за содействие российским лицам, находящимся в американских санкционных списках. Зачастую сама угроза таких санкций действует как сдерживающий фактор для иностранных структур.

Концептуально близко к этому и решение Евросоюза в отношении металлургии. Он распространил стальное эмбарго в отношении России на продукты "переработки третьих стран", где используется российская продукция черной металлургии, запрещенная к импорту в Евросоюз. "Например, китайский или турецкий продукт из стали не сможет попасть на рынок ЕС, если он сделан из российского сырья", — отметил Влостовски.