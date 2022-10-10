МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Индекс экономических ожиданий в еврозоне достиг в октябре минус 41 пункта (после минус 37 пунктов в сентябре), значение обновило минимум с декабря 2008 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix. Энергетический кризис ведет к расколу США и ЕС, считают китайские эксперты

Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в октябре упал до минус 38,3 пункта с минус 31,8, что осталось минимальным уровнем с мая 2020 года. А индекс текущих экономических условий опустился до минус 35,5 пункта после минус 26,5 пункта в сентябре. Показатель стал минимальным с августа 2020 года.

Sentix также сообщила, что индекс экономических ожиданий в крупнейшей экономике еврозоны — Германии — упал в октябре до исторического минимума в минус 41,3 пункта. Индекс доверия к экономике страны упал до минус 37,4 пункта (минимума с марта 2009 года), а текущих экономических условий — до минус 33,5 пункта (минимума с июля 2020 года).

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро.