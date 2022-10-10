Путин проводит оперативное совещание с Совбезом и проинформировал о расследовании ЧП в Крыму
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза. В ходе мероприятия российский лидер проинформировал их о расследовании ЧП на Крымском мосту и назвал его терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры.
"Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — сказал он.
Путин отметил, что накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту.