С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза. В ходе мероприятия российский лидер проинформировал их о расследовании ЧП на Крымском мосту и назвал его терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Путин обвинил Киев в попытке подрыва "Турецкого потока"

"Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — сказал он.

Путин отметил, что накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту.