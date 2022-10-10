МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Лауреаты премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в этом году получили ее за исследования кризисов, при этом важно, что они научились моделировать реакцию людей на них, прокомментировал РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Нобелевскую премию по экономике дали за исследования банков и кризисов

Ранее в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук объявил, что в этом году "нобелевка" присуждена за изучение банков и финансовых кризисов. Её получили бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке и американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг. Сообщается, что премия присуждена за "исследование банков и финансовых кризисов".

"Бен Бернанке получил премию не за борьбу с кризисом 2008 года и не за руководство ФРС США, а за теоретические исследования финансовых кризисов и "ловушки ликвидности". За это же получили премию и его коллеги. Их выводы носят универсальный характер. Важно то, что они научились моделировать реакцию людей на кризисы и на грамотные контрмеры, предпринимаемые центральными банками", — считает Табах.

Он отметил, что в нынешнем веке из-за кризисов реже рушатся банковские системы и вкладчики страдают значительно меньше. Это "объясняется правильными мерами реагирования центральных банков". "А эти меры как раз основаны на изысканиях лауреатов", — заключил Табах.