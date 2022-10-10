Эксперт: лауреаты "нобелевки" по экономике получили премию за моделирование реакции людей на кризисы
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Лауреаты премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в этом году получили ее за исследования кризисов, при этом важно, что они научились моделировать реакцию людей на них, прокомментировал РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Ранее в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук объявил, что в этом году "нобелевка" присуждена за изучение банков и финансовых кризисов. Её получили бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке и американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг. Сообщается, что премия присуждена за "исследование банков и финансовых кризисов".
"Бен Бернанке получил премию не за борьбу с кризисом 2008 года и не за руководство ФРС США, а за теоретические исследования финансовых кризисов и "ловушки ликвидности". За это же получили премию и его коллеги. Их выводы носят универсальный характер. Важно то, что они научились моделировать реакцию людей на кризисы и на грамотные контрмеры, предпринимаемые центральными банками", — считает Табах.
Он отметил, что в нынешнем веке из-за кризисов реже рушатся банковские системы и вкладчики страдают значительно меньше. Это "объясняется правильными мерами реагирования центральных банков". "А эти меры как раз основаны на изысканиях лауреатов", — заключил Табах.
https://1prime.ru/state_regulation/20221010/838412592.html