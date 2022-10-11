МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Проживающие в Омске россияне меньше всего верят в возможности построения здесь карьеры, также в верхних строчках "антирейтинга" оказались Волгоград, Новокузнецк и Астрахань, утверждается в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Названы российские регионы с самой высокой и низкой средней зарплатой

"Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск: здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности роста для себя. Сложно построить карьеру в Волгограде, Новокузнецке и Астрахани", — показало исследование, в ходе которого были опрошены 20,5 тысяч представителей экономически активного населения российских городов с численностью более 500 тысяч человек.

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве и Санкт-Петербурге: в столице двое из трех жителей считают, что им лучше всего строить карьеру именно здесь, в городе на Неве таковых 56%. На третьем месте Казань: столицу Татарстана назвали лучшим городом для развития карьеры 43% представителей экономически активного населения. В топ-5 городов вошли Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%).

За год оценки карьерных перспектив снизились в подавляющем большинстве мегаполисов — лишь Набережные Челны и Киров сумели нарастить по 3 процентных пункта. Впрочем, возможности вырасти по служебной лестнице здесь по-прежнему видит меньшинство опрошенных.