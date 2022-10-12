МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Грядущая зима может стать тяжелой для всех стран-членов Евросоюза, однако 2023 года грозит стать еще хуже, пишет американский журнал Foreign Policy. СМИ: министры ЕС в Праге начали встречу с вопросов о будущем газа в Европе

В материале говорится о том, что Европа столкнется с жестким энергокризисом в связи с нехваткой 150 миллиардов кубометров газа, который не поставит Россия вследствие санкций и повреждений "Северного потока". Теперь ЕС вынужден искать альтернативы.

Лидеры стран Евросоюза активно призывают население и бизнес к экономии энергопотребления, так как газ стоит сейчас в восемь раз дороже средних показателей за десятилетие. "Возможны и наихудшие сценарии", — подчеркивает FP.

В Европе не понимают на данный момент, за счет чего компенсировать не поставленное топливо из России. А для приемы СПГ требуются новые терминалы, на строительство которых могут уйти годы.

Сегодня между США и Евросоюзом возникли разногласия по разным вопросам и образовалась пропасть, так как США — это самодостаточное государство-поставщик эноргоресурсов, а Европа — в основном потребитель ресурсов.