МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Спрос в России на предложения работы от предприятий оборонно-промышленного комплекса вырос на 44% в сентябре по сравнению с августом, кроме того, в топ высокооплачиваемых вакансий вошел слесарь по ремонту боевых и специальных машин, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", подготовленные для РИА Новости. СМИ: Росреестр разработает сервис для проверки выписки из ЕГРН по QR-коду

"В сентябре в сравнении с августом этого года количество вакансий в сфере оборонной промышленности по стране увеличилось на 7%. Также прирост откликов соискателей на предложения работы от предприятий оборонного комплекса за аналогичный период составил 44%", — выяснили специалисты.

Исследование также показало, что в топе специальностей по количеству откликнувшихся на вакансию находится специалист по снабжению — 89% соискателей претендуют именно на эту должность (при вопросе предлагался множественный вариант выбора). На втором месте с показателем в 84% находится инженер-технолог, еще 78% ищут предложения по работе слесарем механосборочных работ. Замыкают список специалисты по закупкам и экономисты — количество откликов на эти вакансии составило меньше половины.

"По результатам анализа предложений в сфере оборонного производства, в топ высокооплачиваемых вакансий с указанной зарплатой в объявлении вошли: слесарь по ремонту боевых и специальных машин… от 150 тысяч рублей, оператор станков с программным управлением… от 150 тысяч рублей, ведущий инженер-программист… от 100 тысяч рублей, токарь… до 85 тысяч рублей", — сообщили аналитики.

Уточняется, что не все работодатели, имеющие возможность предоставить своим сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации, указывают этот фактор в объявлении, в том числе такой фактор не всегда наблюдается и в предложениях от предприятий оборонной промышленности. Несмотря на это, многие специалисты по поиску персонала уже "оценили возможность более быстрого закрытия вакансий и стали чаще упоминать бронь от мобилизации при ее наличии в организации".

"Таким образом, с конца сентября наблюдается рост количества объявлений с указанием отсрочки: за последние две недели на сервисе… появилось более 230 вакансий", — подчеркнули специалисты.