ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Украина в 2022 году договорилась о внешнем финансировании на общую сумму 35 миллиардов долларов, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ спрогнозировал экономический спад на Украине в 2022 году

"В партнерстве с украинскими властями мы достигли значительного результата в 2022 году: договорились о финансировании в виде грантов и кредитов на сумму 35 миллиардов долларов от международных партнеров Украины", — заявила она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.

Как уточнила глава МВФ, по текущим оценкам фонда, этой суммы должно быть достаточно для покрытия финансовых потребностей Киева в 2022 году.

По словам Геогриевой, МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.

"Потребность в значительном внешнем финансировании сохранится так долго, как продолжатся военные действия. По нашим текущим оценкам, финансовые потребности составят порядка 3-4 миллиардов долларов в месяц на протяжении 2023 года", — сказала она.

Георгиева заявила, что данные оценки отражают "очень большой" фискальный дефицит Украины.

"Мы все должны быть готовы к вероятности того, что социальные и инфраструктурные требования могут сдвинуть финансовые потребности за этот диапазон", — добавила она.

МВФ также рассчитывает в ближайшее время начать обсуждение с властями Украины бюджета и приоритетных направлений политики на 2023 год, сообщила Георгиева.

"Мы вскоре начнем личные обсуждения с властями по бюджету на 2023 год и их ключевым приоритетам в политике", — заявила она.

Глава МВФ отметила, что в Киеве начинают приводить в норму экономическую политику, критически необходимую для экономической и финансовой стабильности.

"Важно, что власти находятся в процессе подготовки бюджета на 2023 год, который станет ключевым ингредиентом экономического управления в этой сложной ситуации", — добавила она.