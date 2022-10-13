МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Социальные выплаты жителям новых российских регионов начнут рассчитывать с 30 сентября, сообщила РИА Новости первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова. Пенсии неработающих россиян проиндексируют выше инфляции

Она уточнила, что их размеры не будут отличаться от выплат в других субъектах, при этом властям еще предстоит провести работу по гармонизации законодательства.

Средства на эти цели, а также на восстановление экономики и инфраструктуры в новых регионах, предусмотрены в бюджете, отметила сенатор.

"Все социальные обязательства, все социальные гарантии, которые государство имеет перед нашими гражданами, они в бюджете прописаны полным рублем", — заключила парламентарий.

Владимир Путин в среду 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.