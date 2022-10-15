АСТАНА, 15 окт — ПРАЙМ. Астана и Ашхабад нацелены нарастить объемы взаимной торговли с более 250 миллионов долларов в прошлом году до 1 миллиарда долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахстан готов покупать 1,5 миллиарда кубов туркменского газа ежегодно

Токаев в субботу провел переговоры с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который находится в Казахстане с первым официальным визитом. Особое внимание стороны уделили вопросам торгово-экономического взаимодействия.

"Наша цель — обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем мы сможем выйти и на миллиардный рубеж", — сказал Токаев в ходе встречи.

Президент Казахстана отметил, что благодаря совместным мерам по итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. "Позитивная динамика сохранилась и в этом году. За семь месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли", — пояснил Токаев.

По его словам, между странами существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами.

"На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики. Поэтому считаем, что у нас имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. В этой связи нами обозначена необходимость диверсификации экспорта с учетом взаимодополняемости наших экономик", — подчеркнул казахстанский лидер.