МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их четкую и слаженную работу, сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства. Мишустин сообщил об опережающем ремонте дорог в городах

"Именно благодаря вашей четкой и слаженной работе ежегодно появляются сложные инженерные сооружения, мосты и тоннели, транспортные коридоры, вводятся в эксплуатацию тысячи объектов, запускаются новые автомобильные дороги и скоростные магистрали, соединяющие нашу большую страну, мегаполисы, города и посёлки. Яркий пример тому — опережающее открытие участков трассы Москва — Нижний Новгород — Казань, М-5 "Урал" от Екатеринбурга до Челябинска, III этапа обхода Екатеринбурга. В прошлом году вы поставили настоящий рекорд — уложили 162 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия в разных регионах", — приводятся в сообщении слова Мишустина.

Премьер отметил, что дорожный производственно-хозяйственный комплекс имеет ключевое значение для государства и миллионов жителей страны. Он добавил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию отрасли.

"По поручению президента России разработан и утвержден пятилетний план дорожного строительства. Многое делается для поддержки комплекса в условиях внешнего санкционного давления, сокращаются административные барьеры, упрощаются разрешительные процедуры, значительные средства выделяются на реализацию инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.

Мишустин заявил, что необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства. Особое значение, по его словам, имеет укрепление технологической независимости страны. Премьер подчеркнул, что на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных объектов.