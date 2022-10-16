МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Киев поставил на экспорт в рамках продуктовой сделки более 7,7 миллионов тонн агропродукции, сообщил в воскресенье министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

"Сегодня вместе с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудили ход реализации "зерновой инициативы". С момента старта и до сих пор уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода", — привело слова Кубракова минреинтеграции на странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская соцсеть).

Ранее координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла заявил, что "продуктовая сделка" будет не только продлена, но и, возможно, расширена.

"Стороны-участники "Инициативы" — ООН, Турция и Украина — выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", — процитировало Кубракова министерство инфраструктуры.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

*Соцсеть, признанная в России экстремистской