ВАРШАВА, 17 окт — ПРАЙМ. Около миллиона тонн зерна экспортировано из Украины в Польшу с начала российской спецоперации, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в Риме на всемирном продовольственном форуме. Выступление Дуды транслировало Польское телевидение. Развитые страны летом скупили более 80% украинского зерна

"Мы поддерживаем Украину не только в обороне, но и в экспорте ее сельскохозяйственной продукции через наши порты. По предварительным данным, с начала войны в Польшу попало около миллиона тонн украинского зерна. Это означает как минимум четырехкратный рост объема экспорта украинского зерна через четыре главных польских порта", — сказал он.

По его словам, Польша планирует инвестиции, увеличивающие возможности в этом плане.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.