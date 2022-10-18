МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Около 74% опрошенных работодателей планируют премировать своих сотрудников в будущем году, из них 42% выплачивают премии ежемесячно, 23% — раз в квартал, а 6% — раз в полгода, 5% — раз в год, говорится в исследовании исследовательского центра "Зарплаты.ру", результаты которого есть у РИА Новости. Власти сообщили о стабильной ситуации на российском рынке труда

"Согласно опросу, в будущем году запланировали выплаты премий сотрудникам 74% работодателей. Из тех работодателей, кто имеет систему премирования в компании, 42% респондентов выплачивает премии своим сотрудникам ежемесячно, 23% — раз в квартал, а 6% предпочитают поощрять коллег не чаще, чем раз в шесть месяцев. Ограничиваются выплатой премии один раз в год 5% опрошенных. У 24% опрошенных материальная мотивация не привязана к определенному периоду", — говорится в исследовании.

Наличие системы премирования в организации отметили 90% опрошенных. "По данным исследования, в 39% случаев премия выплачивается за выполнение KPI, вторая по популярности причина для выплат — сверхурочная работа, ее отметили 26% опрошенных. В канун знаменательных событий (к юбилеям и профессиональным праздникам) выдают премии 24%, а за "выслугу лет" 11% опрошенных", — говорится в исследовании.

Отмечается, что из наиболее часто премируемых должностей и профессий: менеджер по продажам — 16%, руководитель отдела — 13%, менеджер по работе с клиентами — 12%, инженеров — 6%. Остальные респонденты ответили, что премию получает большинство сотрудников компании. При этом 40% российских работодателей не согласны с тем, что финансовая мотивация является главным стимулом для продуктивной работы.

"На вопрос, как вы поощряете сотрудников, если премия не предусмотрена, 30% опрошенных отметили проведение корпоративов, 20% респондентов — абонементы в спортивные клубы/бассейн, еще 20% — курсы повышения квалификации или образовательные, 10% работодателей публично отмечают и дарят грамоты, подарки. Остальные ответившие не используют способы нематериальной мотивации", — отмечается в исследовании.