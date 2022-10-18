МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за то, что создала угрозу стабильности экономики страны. Ранее она была вынуждена отказаться от планов понижения налогов и согласиться на сокращение государственных расходов. Трасс дискредитировала себя и партию консерваторов, считает эксперт

В понедельник она молча слушала в парламенте, как министр финансов Джереми Хант расправлялся с радикальным экономическим планом, который она предложила менее месяца назад. Тогда этот план дестабилизировал рынок облигаций и заставил Банк Англии провести интервенции, чтобы предотвратить банкротство пенсионных фондов.

Во вторник Financial Times сообщила, что с учетом сохраняющейся волатильности рынков центральный банк может отсрочить ранее запланированные продажи государственных облигаций на миллиарды фунтов.

Отказ Трасс от экономической программы ослабил повышательное давление на стоимость заимствований в Великобритании, но все говорит о том, что всего через полтора месяца после назначения на пост премьера ей придется бороться за то, чтобы остаться на нем.

Некоторые законодатели уже публично призвали к ее отставке.

"Я хочу признать свою ответственность и принести извинения за допущенные ошибки", — сказала Трасс в интервью ВВС в понедельник вечером.

"Я хотела своими действиями помочь людям оплачивать счета за энергию, решить проблему высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро", — добавила она.

Газета Daily Mail, которая поддерживала план Трасс, опубликовала на первой полосе под заголовком "На посту, но не у власти". Также одобрявшая ее план газета Sun назвала ее "премьером-призраком".

Министр по делам вооруженных сил и ветеранов Джеймс Хиппи сказал во вторник, что Трасс не больше может позволить себе допускать ошибки. "К ее чести, она приняла ответственность на себя и извинилась", — сказал он в интервью Sky News.

Трасс была избрана членами Консервативной партии, а не всенародным голосованием. Во время предвыборной кампании она обещала понизить налоги и ослабить регулирование, чтобы придать импульс экономике.

Реакция рынка на ее планы была драматичной: стоимость заимствований резко выросла, банки повысили ставки по ипотечным кредитам, а пенсионные фонды стали сваливаться в пике.

Экономическая репутация Великобритании пошатнулась, и теперь Ханту, возможно, придется искать пути более существенного сокращения расходов, чем это было бы в случае, если бы Трасс не обнародовала свои планы во время сильно растущей инфляции.

Одной из статей расходов, которая уже пошла под нож, является субсидирование тарифов на электроэнергию и отопление в течение двух лет на сумму свыше 100 млрд фунтов. Хант уже сказал, что такая поддержка домохозяйствам и компаниям буде оказана до апреля, а потом параметры программы будут пересмотрены.

Кроме того, в понедельник он отказался гарантировать ранее заявленные меры, включая обязательство повышать пенсии в соответствии с инфляцией, и не исключил сокращения расходов на здравоохранение, а также выполнять обещание Трасс увеличить расходы на оборону.

Такие меры вызывают недовольство. Например, Хиппи сказал, что подаст в отставку, если к 2030 году расходы на оборону не будут увеличены до 3% от ВВП. "Без безопасности не может быть благополучия", — сказал он в интервью радио LBC.

Глава исследовательской организации Resolution Foundation Торстен Белл сказал в интервью ВВС, что, возможно, придется сократить расходы примерно на 30 млрд фунтов, что будет нелегко, потому что правительства консерваторов сокращали бюджеты ведомств в течение десяти последних лет.