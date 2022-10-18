МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который корректирует механизм расчета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, чтобы он учитывал произошедший рост зарплат. ГД одобрила в первом чтении повышение налогов для нефтегазового сектора

Документ, внесенный правительством РФ, предлагает ежегодно начиная с 2023 года определять предельную величину базы для обложения страховыми взносами как произведение прогнозной заработной платы, увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3 (по аналогии с 2021 годом).

Новация должна обеспечить дополнительные поступления в бюджеты соцфондов в 2023 году в сумме 105,4 миллиарда рублей, в 2024 году – 114,1 миллиарда, в 2025 году – 122,6 миллиарда рублей.

Корректировка связана с возникшим в 2021-2022 годах отставанием планового темпа роста зарплаты (на который с 2022 года индексируется предельная величина базы для исчисления страховых взносов) от фактического.

Обновленный механизм расчета предельной величины базы позволит восстановить облагаемый страховыми взносами уровень выплат физическим лицам и учитывать фактически сложившийся размер зарплаты.