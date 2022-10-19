МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года (совпадает с третьим календарным кварталом года), сократилась на 4% в годовом выражении, до 3,939 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Goldman Sachs за девять месяцев снизилась на 45 процентов

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,57 доллара после 1,61 доллара годом ранее. Аналитики ждали 1,56 доллара.

Продажи компании за отчетный период выросли на 1% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности, составив 20,612 миллиарда долларов, что также оказалось выше прогнозов экспертов в 20,37 миллиарда.

Компания теперь также ожидает, что по итогам финансового года продажи вырастут на 1% вместо прогнозируемых ранее 3%.

На предторгах акции компании дорожают на 1,78%.