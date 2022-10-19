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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221019/838510741.html
Ежемесячное пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей
Экономика
Новости
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ КАЖДОГО МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЯДОВОГО ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ЧАСТЬ СОСТАВИТ 195 ТЫСЯЧ РУБ — ПУТИН ПРАЙМ, 19.10.2022
экономика, новости
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