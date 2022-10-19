МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий безвозмездно передавать благотворительным организациям товары, конфискованные таможенными органами. Госдума в первом чтении приняла проект о новом бюджетном правиле

Документ внесен группой депутатов от "Единой России" и "Новых людей". Он позволяет таможенным органам безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную собственность, благотворительным организациям, перечень которых устанавливается правительством России.

Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС России) вправе безвозмездно передавать ряд товаров, обращенных в федеральную собственность, органам соцзащиты и социального обслуживания, медицинским и образовательным организациям, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций.

В числе таких товаров — санитарно-гигиенические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, продукты детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости. На основании распоряжения ФТС России таможенный орган организует передачу таких товаров представителям соответствующих учреждений.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его существенной доработки ко второму чтению. У кабмина "вызывает сомнения" критерий определения лица, которому могут быть переданы предметы первой необходимости, основанный на факте осуществления благотворительной деятельности, а не цели деятельности такого лица. Из содержания законопроекта и пояснительной записки к нему также неясно, в каком порядке и на основании каких критериев должен формироваться перечень организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.

Помимо этого, кабмин предлагает рассмотреть вопрос о расширении перечня категорий товаров, которые могут безвозмездно передаваться ФТС заинтересованным организациям (технические средства реабилитации, продукты питания в заводской упаковке, игрушки (игры) для детей, предметы для детского творчества, книги, бытовая техника).

Также предлагается разрешить ФТС безвозмездно передавать подведомственным органам и учреждениям Минобороны и МЧС России товары, обращенные в федеральную собственность и необходимые для выполнения возложенных на них задач и функций.