МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Испанские и французские власти приняли решение разрешить владельцам задержанных из-за антироссийских санкций яхт платить за их обслуживание, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Западные санкции наносят ущерб им самим, а не России, заявил Мишустин

Как передает издание, в Испании задержали шесть судов после введения антироссийских санкций. По словам собеседника Reuters, "большинство" владельцев судов уже воспользовались предложением и оплачивают обслуживание, работу персонала, страховку и портовые сборы. Во Франции задержали пять яхт.

"Физическим лицам, как правило, не разрешают совершать финансовые переводы в юрисдикциях, где на них наложены санкции, но испанское и французское правительства разрешают платежи в соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС", — отмечает издание.

По мнению адвоката Джеймса Джаффы, для владельцев яхт подобные платежи — мелочь. При этом они избегают риска, связанного с тем, что из-за неуплаты сборов верфи могли бы потребовать разрешения на изъятие и продажу судов.