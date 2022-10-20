МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Восстановление производственной активности российских компаний, которое отмечалось с мая, приостановилось в октябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". ЦБ не увидел угрозы из-за оттока средств населения из банков

"Восстановление производственной активности компаний, отмечавшееся с мая текущего года, в октябре приостановилось. Оценки предприятий в части объемов выпуска вновь ухудшились, однако были выше локальных минимумов марта – апреля текущего года. Каждый четвертый респондент отмечал сокращение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Каждый пятый участник мониторинга в ближайшие три месяца ожидает сокращения производства", — сказано в документе.

При этом в октябре оценки бизнес-климата ухудшились после шести месяцев их роста, показал индикатор бизнес-климата, который ЦБ составил по итогам мониторинга. Показатель впервые с июня вернулся в отрицательную зону и составил —1,2 пункта (после 2 пунктов в сентябре).

"Наиболее существенные неблагоприятные изменения бизнес-климата (в части как текущей ситуации, так и ожиданий) отмечены в строительстве и торговле. Это во многом связано с резким снижением спроса в этих отраслях на фоне сдержанных потребительских настроений домохозяйств", — отмечает регулятор.