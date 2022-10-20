МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в четверг заявил, что центральный банк еще не готов закончить цикл повышения краткосрочных процентных ставок на фоне крайне высокой инфляции в США. Он добавил, что центробанк, скорее всего, на некотором этапе в следующем году приостановит процесс ужесточения денежно-кредитной политики и оценит, как повышения ставок сказываются на экономике. Илон Маск раскритиковал действия ФРС США

Учитывая текущую ситуацию с инфляцией, "ФРС активно пытается замедлить экономику", и "мы продолжим повышать ставки еще какое-то время", отметил Харкер. В настоящее время ставки по федеральным фондам составляют 3%-3,25%, и, "учитывая довольно разочаровывающее отсутствие прогресса в деле снижения инфляции, я ожидаю, что ставки к концу этого года превысят 4% ", сказал он.

Тем не менее, приближается тот момент, когда центробанк сможет сделать шаг назад и оценить, как цикл повышения ставок влияет на экономику, отметил президент ФРС-Филадельфия.

"На определенном этапе в следующем году мы прекратим повышать ставки", — сказал Харкер. "Тогда, на мой взгляд, нам будет необходимо в течение некоторого времени удерживать ставки на уровнях, которые позволят сдерживать экономическую активность, чтобы денежно-кредитная политика выполнила свою задачу", —добавил он.

В этом году Харкер не имеет право голоса при принятии решений по ставкам в составе Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, но получит его в следующем году.

ФРС в текущем году агрессивно повышает ставки для ослабления ценового давления. Широко ожидается, что центральный банк на заседании в начале ноября вновь повысит стоимость заимствований, скорее всего, еще на 75 б.п.

Руководители ФРС прогнозируют, что ставки достигнут пика на уровне 4,6% к следующему году, но некоторые руководители и сторонние эксперты полагают, что центральному банку, возможно, потребуется повысить ставки выше этого уровня, учитывая устойчивость инфляции.

Харкер предупредил, что замедление инфляции займет время, и это порождает неопределенность вокруг денежно-кредитной политики.

Он отметил, что если инфляция не снизится, то "руководство может продолжить ужесточение (политики) на основании поступающих данных" в следующем году. Харкер также сказал, что "руководителям ФРС действительно нужно увидеть устойчивое снижение показателей инфляции, прежде чем прекращать ужесточение денежно-кредитной политики".

По его мнению, перспективы экономики не включают в себя рецессию. Экономический рост замедлится в этом году на фоне высокой инфляции и ужесточения финансовых условий, при этом в 2022 году экономическая активность по сути не вырастет, а в 2023 году покажет рост на 1,5%, ожидает президент ФРС-Филадельфия.

Уровень безработицы, составляющий сейчас 3,5%, вероятно, вырастет на один процентный пункт к следующему году, а затем упадет до 4% в 2023 году, сказал Харкер. Это означает, что "рынок труда будет оставаться довольно здоровым", в то время как ФРС работает над ослаблением инфляции, добавил он.

В августе индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочитаемым индикатором инфляции для ФРС, показал годовой рост на 6,2%. Харкер прогнозирует, что инфляцию в этом году составит 6%, около 4% в следующем году и достигнет отметки 2,5% к 2024 году.