МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Объем ежегодно добываемого в Магаданской области золота планируется увеличить до 60 тонн после ввода в строй двух золотоизвлекающих фабрик, сообщил во время встречи президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сергей Носов.

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По его словам, в 2021 году добыто 52 тонны золота, что стало лучшим результатом за послевоенные годы в истории Колымы. Он отметил, что такой уровень добычи в 2022 году сохраняется, несмотря на сложности, связанные с реализацией золота на внешних рынках.

"Мы планируем ввод двух новых золотоизвлекающих фабрик в конце этого года… и выйти с 52 тонн до 60 за счет выхода на проектную мощность двух новых фабрик. Это "Тэутэджак" и вторая очередь – месторождение "Павлик", — сказал Носов.