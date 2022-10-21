МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Использование замороженных российских активов может быть санкционированно только по решению суда, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. В Финляндии допустили изъятие имущества россиян

"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело — изъятие, другое — использование изъятых активов. Для этого использования в какой-либо форме потребуется решение суда", — сказал он по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Австрийский лидер подчеркнул, что вопрос применения изъятых активов должен решаться в ходе прозрачного юридического процесса, лучше судебного приговора. В таком случае, лица, чьи средства были заморожены, смогут "вступить в процесс" по поводу иного использования их имущества.

По словам канцлера, этот вопрос планируется обсудить на встрече министров юстиции стран Евросоюза.