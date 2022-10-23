МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Бывший глава минфина Британии Надим Захави заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера страны. Эксперт рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс

"Я поддерживаю Бориса. Важные решения он принимал правильно, будь то заказ большего числа вакцин перед новыми волнами коронавируса, вооружение Украины на ранних этапах вопреки советам некоторых или отставка ради единства. Но сейчас Британия нуждается в его возвращении… Он раскаялся и честно признал свои ошибки. Он извлек урок из своих ошибок о том, как лучше управлять… страной", — написал он на своей странице в Twitter.

Захави был назначен министром финансов 5 июля и уже 7 июля призвал Джонсона уйти в отставку. Затем экс-министр выдвинул на пост премьера свою кандидатуру, но не прошел во второй тур выборов.

Ранее Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании.