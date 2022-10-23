МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В случае нового премьерства Борис Джонсон хочет оставить на посту министра финансов Великобритании Джереми Ханта, сообщила газета Telegraph. Экс-глава минфина Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

"Борис Джонсон "сохранит Джереми Ханта на посту канцлера казначейства", если станет премьер-министром", сообщила газета, указав, что об этом намерении Джонсон заявил союзникам.

При этом, по мнению авторов материала, будет ли Хант согласен остаться неясно, так как в 2019 году он отказался от предложения Джонсона занять должность министра обороны.

Ранее Джонсона поддержали более 100 парламентариев, что было необходимым для участия в выборах премьера страны.

Экс-глава британского МИД Джереми Хант был назначен главой минфина Великобритании 14 октября после того, как Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики страны, подал в отставку по просьбе премьер-министра Лиз Трасс.