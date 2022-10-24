ФТС: объем параллельного импорта в Россию растет на 12% ежемесячно
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в Россию после его легализации растет ежемесячно на 12% и уже достиг в стоимостном выражении 12,6 миллиарда долларов, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.
"Параллельный импорт нарастает. После того, как он был легализован, мы ежемесячно отслеживаем динамику. Она неплохая, объем растет приблизительно на 12% в месяц. К сегодняшнему дню завезено 1,6 миллионов тонн разных товаров на 12,6 миллиардов долларов. В основном это электроника, техника, товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия", — сказал он.
Доставка товаров по параллельному импорту, по его словам, в основном идет через Дальний Восток и южную границу.
"Но также и через западную границу. Она пока не закрыта наглухо, хотя поток заметно сократился. Везут главным образом лекарства, продовольствие, товары повседневного спроса. Сейчас в день тут проходит порядка 600 грузовиков, раньше – 3 000. По итогам года доля Европейского союза в общем внешнеторговом обороте России, думаю, еще больше сократится и составит около 30%", — заметил первый заместитель главы ФТС.
Легализация параллельного импорта не привела к росту выявляемой контрафактной продукции. "Но ФТС нацелена на борьбу с контрафактом. С подделками мы всегда боролись и будем продолжать это делать", — подчеркнул он.
"В этом году за 9 месяцев 7 миллионов единиц контрафакта мы выявили. Пока мы не фиксируем какого-то существенного перепада, роста. В 2020 году было 8 миллионов единиц, в прошлом – 6,5 миллионов", — сказал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20221024/838559587.html