МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в Россию после его легализации растет ежемесячно на 12% и уже достиг в стоимостном выражении 12,6 миллиарда долларов, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. ФАС рассказала о снижении цен на одежду, ввезенную по параллельному импорту

"Параллельный импорт нарастает. После того, как он был легализован, мы ежемесячно отслеживаем динамику. Она неплохая, объем растет приблизительно на 12% в месяц. К сегодняшнему дню завезено 1,6 миллионов тонн разных товаров на 12,6 миллиардов долларов. В основном это электроника, техника, товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия", — сказал он.

Доставка товаров по параллельному импорту, по его словам, в основном идет через Дальний Восток и южную границу.

"Но также и через западную границу. Она пока не закрыта наглухо, хотя поток заметно сократился. Везут главным образом лекарства, продовольствие, товары повседневного спроса. Сейчас в день тут проходит порядка 600 грузовиков, раньше – 3 000. По итогам года доля Европейского союза в общем внешнеторговом обороте России, думаю, еще больше сократится и составит около 30%", — заметил первый заместитель главы ФТС.

Легализация параллельного импорта не привела к росту выявляемой контрафактной продукции. "Но ФТС нацелена на борьбу с контрафактом. С подделками мы всегда боролись и будем продолжать это делать", — подчеркнул он.

"В этом году за 9 месяцев 7 миллионов единиц контрафакта мы выявили. Пока мы не фиксируем какого-то существенного перепада, роста. В 2020 году было 8 миллионов единиц, в прошлом – 6,5 миллионов", — сказал он.