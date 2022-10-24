РИМ, 24 окт — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что 20-30% живущих в стране людей не поддерживают санкции против России, а также отправку вооружений киевскому режиму. СМИ: пять россиян попросили Швейцарию снять с них санкции

По его словам, в ходе общения с немцами у него сложилось впечатление, "что 20-30% из них не разделяют ни политики санкций, ни поставок оружия".

"Многие считают осторожную линию правительства правильной. Мы должны помнить об этом, если хотим сохранять единство как общество", — заявил он в интервью газете la Repubblica.

Комментируя отказ властей передать Киеву танки Leopard 2, Шольц объяснил это необходимостью "избежать односторонних действий".

Канцлер рассказал, что Германия гарантировала поставку более 100 танков, которые могут быть использованы немедленно, из Чехии, Словакии, Словении, Греции, при этом логистика, запчасти и боеприпасы для них доступны на Украине.

"Мы стараемся обеспечить поставки и из других стран. Отправка вооружений связана с очень четким принципом: никаких односторонних действий", — заявил он и напомнил, что несколько дней назад Германия поставила Украине системы ПВО Iris-T, которые не имеет на вооружении даже у себя.

Шольц также добавил, что украинский конфликт нельзя довести до прямого столкновения между США и Россией. При этом он полагает, что конфликт не усугубится до мировой войны, но "необходимо иметь в виду этот риск". Канцлер подчеркнул, что в такой опасной ситуации "необходимо избегать любых неосторожных шагов".