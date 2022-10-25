МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Почти три четверти европейских потребителей сокращают расходы на предметы повседневного обихода, в том числе продукты питания, чтобы свести концы с концами в условиях усугубляющегося кризиса стоимости жизни, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование IRI. Немецкие власти решили "образцово померзнуть"

Согласно выводам, 71% человек на шести ключевых рынках Европы уже внесли существенные изменения в свое потребление. Тем самым они пытаются справиться с инфляцией, которая достигает уровня, невиданного за четыре десятилетия.

Кроме того, 58% потребителей сообщают, что они сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35% залезают уже в свои личные сбережения и берут кредиты для оплаты счетов.

По словам экспертов, эта тенденция, по всей видимости, усугубится, цены будут резко расти и дальше — на фоне нестабильной ситуации на рынке энергии.

"Стремительно растущие цены на продукты питания, топливо и энергию подрывают бюджеты домохозяйств по всей Европе, в то время как остановившиеся поставки энергоресурсов из России вынуждают домохозяйства и промышленность готовиться к возможным отключениям электроэнергии этой зимой. Потребительское доверие по всему континенту остается близким к рекордно низкому уровню, и растут опасения, что еврозона движется к рецессии", — говорится в материале.

Как отмечается, сильная "усталость от инфляции", с которой сталкивается европейский потребитель, вынуждает его "справляться с трудностями", невиданными со времен суровых 1970-х и 1980-х годов. Люди вынуждены пропускать прием пищи, переходить на дисконтные продуктовые сети, искать товары со скидками, а также довольствоваться просроченными продуктами.

В то время как несезонные продукты, которые доступны круглый год, могут по-прежнему быть доступными для состоятельных клиентов, ассортимент, предлагаемый в среднем и нижнем сегменте сетей супермаркетов, станет "значительно уже".

Кроме того, чуть более половины европейцев заявили, что планируют меньше заказывать доставку еды, а 47% заявили, что будут меньше есть в ресторанах, барах или кафе.

При отсутствии признаков снижения инфляции в ближайшем будущем ритейлерам и потребителям придется продолжать адаптироваться к новым потребительским реалиям, отмечают аналитики.