МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив эффективность ведомства, а также его вклад в укрепление экономической безопасности страны. Соответствующая телеграмма опубликована на интернет-портале правительства. Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

"Поздравляю вас с профессиональным праздником. Федеральная таможенная служба — одно из самых эффективных и современных ведомств, которое вносит большой вклад в укрепление экономической безопасности нашей страны, надёжно защищает национальные интересы государства. Многое делает для регулирования внешней торговли, пополнения бюджетных доходов, а также ведет активную борьбу с незаконным оборотом оружия, фальсифицированной и контрафактной продукцией", — сказано в тексте документа.

Мишустин подчеркнул, что ФТС успешно решает масштабные задачи, а также провел реформу таможенного администрирования, упрослит процессы расчетов.

"Благодаря цифровой трансформации, внедрению высоких технологий в разных регионах открыты центры электронного декларирования, что позволило автоматизировать операции оформления, ускорить перемещение товаров через границу", — добавил глава кабмина.

Кроме того, Мишустин отметил работу ведомства в условиях санкционного давления. По его словам, ФТС за короткий срок обеспечила оперативный пропуск на российский внутренний рынок товаров первой необходимости, лекарственных средств, техники, промышленного и технологического оборудования.

Председатель правительства выразил благодарность работникам ведомства за добросовестную службу, пожелав новых достижений в труде на благо России и ее граждан.