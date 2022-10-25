МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Германия движется к рецессии, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на институт экономических исследований Ifo. Экономисты представили прогноз, согласно которому крупнейшая европейская экономика в четвертом квартале сократится на 0,6%. Индекс делового климата в Германии снизился в октябре

Ожидания компаний розничной торговли упали до нового рекордного минимума, в то время как ожидания промышленных компаний по поводу экспорта немного улучшились. Об этом во вторник заявил представитель Ifo Клаус Вольрабе, после того как институт объявил об ухудшении настроения деловых кругов Германии в октябре.