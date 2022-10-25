БЕРЛИН, 25 окт — ПРАЙМ. Для возможности конфискации российских зарубежных активов и последующего направления их на восстановление Украины требуется выработать правовое решение, но это будет непросто, ведь случай беспрецедентный, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на полях международной конференции, посвященной восстановлению Украины. Мероприятие проходит во вторник в Берлине под председательством Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Песков считает конфискацию имущества России для Украины попранием всех норм

"Это очень сложный правовой вопрос. Требуется большая работа. Мы должны изучить, что, возможно, что нет в рамках правовых принципов. Таким образом, сначала нам нужно тщательно изучить эту задачу, как мы можем поступить, как можем действовать. Но перед нами стоит беспрецедентная мера", — сказал он.

Шольц отметил, что не ожидает скорого решения.

Как отметила ранее глава ЕК, для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы.

Лидеры Евросоюза на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.