МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Требуется широкая и глубокая координация между всеми структурами — экономическим и силовым блоком, а также регионами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск. Путин рассмотрит идею о продаже Гвинее-Бисау кораблей и вертолетов

"И это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации. Именно для этого, собственно говоря, и создан координационный совет", — сказал он.

Путин 21 октября подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав.

Задачами структуры являются принятие решений по обеспечению Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.