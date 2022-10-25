МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Россия и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов и планы по развитию сотрудничества на 2023 год, сообщается на сайте Росрыболовства. Путин рассказал об идее создать большие траулеры для рыболовного флота

"Сотрудничество России и Норвегии в области рыболовства дает основу для стабильного и рационального управления общими запасами рыбных ресурсов Баренцева и Норвежского морей. Условия промысла на следующий год, а также планы научно-технического сотрудничества и мониторинга рыболовства согласовали на 52-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая проходила с 17 по 21 октября в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую — генеральный секретарь министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Метте Ингеборгдаттер Викборг.

Уточняется, что в рамках сессии Россия и Норвегия обсудили меры по регулированию совместных запасов биоресурсов и утвердили общий допустимый улов (ОДУ) трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2023 год, а также величины национальных квот. Стороны также договорились о продолжении сотрудничества по борьбе с незаконным промыслом и мониторингу промысла трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях.

Кроме того, стороны выразили удовлетворенность совестной работой по исследованию запасов палтуса синекорого. Ранее на 51-й сессии СРНК стороны согласились, что правило управления запасом трески будет действовать еще 5 лет. Россия и Норвегия установили ОДУ северо-восточной арктической трески на 2023 год в объеме 566,8 тысячи тонн, при этом квота добычи трески для России — 241,8 тысячи тонн.