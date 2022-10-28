МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Совет глав правительств СНГ по итогам заседания в Астане в пятницу подписал ряд международных соглашений, сообщил корреспондент РИА Новости. Премьер Киргизии призвал СНГ к активизации торговли

Отмечается, что мероприятие стало 80-м с начала работы СНГ 8 декабря 1991 года и вторым в текущем году.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания стороны планируют подписать пакет международных соглашений и документов, в том числе о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Кроме того, на заседании должны принять межгосударственную радионавигационную программу на 2023-2026 годы, утвердить концепцию научно-технического и технологического сотрудничества, а также план мероприятий по ее реализации, рассмотреть вопросы формирования цифровой трансформации отраслей химического комплекса.

Помимо этого, премьеры намеревались подписать план приоритетных мероприятий в области гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы и рассмотреть план мероприятий по проведению в 2023 году в Содружестве года русского языка как языка межнационального общения, а также принять решения по финансово-бюджетной деятельности СНГ, в том числе в части финансирования в 2023 году объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества и межгоспрограммы повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей.

В целях выполнения межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран Содружества на период до 2030 года запланировано принятие положений о порядке аккредитации, условиях участия в ней юридических и физических лиц, а также об операторе — Фонде развития центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково".