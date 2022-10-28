МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Италии в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 4,0%, а по сравнению с тем же периодом предыдущего года — на 12,8%, что стало самым сильным годовым ростом за всю историю наблюдений, которая началась в 1996 году. На это указывают предварительные данные, опубликованные в пятницу национальным бюро статистики ISTAT. Индекс настроений в экономике еврозоны упал до минимум за два года

В сентябре годовой рост индекса составил 9,4%.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в октябре индекс вырастет на 9,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Статистическое бюро также сообщило о том, что основной национальный индекс цен (NIC) в октябре вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым сильным годовым ростом цен с марта 1984 года. В сентябре годовая инфляция была на уровне 8,9%.

Базовый гармонизированный индекс, который не учитывает цены на свежие продукты питания и энергоносители, вырос в октябре на 5,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 5,3% в сентябре.