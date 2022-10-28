РИМ, 28 окт — ПРАЙМ. Национальный индекс потребительских цен в Италии за месяц вырос на 3,5%, а годовая инфляция составила 11,9%, сообщил Национальный институт статистики (ISTAT). Гармонизированный индекс потребительских цен Италии вырос в октябре

"Резкое ускорение инфляции продиктовано повышением стоимости энергоресурсов, рост которых в сентябре составил +44,5% и 73,2% в октябре, и в меньшей степени продовольственных товаров, которые подорожали на 13,1%", — говорится в сообщении.

Показатели октября стали рекордными с марта 1984 года.

Что касается товаров "потребительской корзины", то аналогичный рост они демонстрировали в июне 1983 года, когда они в годовом выражении подскочили на 13%, отмечает ISTAT.

Накопленная с начала года инфляция составила 8% для общего индекса и плюс 3,7% для базового компонента.