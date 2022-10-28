МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В условиях опасений вторичных санкций при использовании платежных инструментов РФ ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться "современными методами оплаты" туристам из России за границей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Киргизские банки приостановили обслуживание карт "Мир"

"Действительно, у нас есть сложности, под влиянием санкций наши партнеры опасаются вторничных санкций, влияний на них при использовании платежных инструментов. Но мы со всеми партнерами ведем работу… пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, можно было пользоваться современными методами оплаты", — сказала она в ходе пресс-конференции.

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