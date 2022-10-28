ЕРЕВАН, 28 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе заседания Совета глав правительств СНГ призвал страны Содружества к сопряжению усилий для смягчения макроэкономических рисков, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Премьеры стран СНГ подписали соглашения по итогам заседания в Астане

"На недавнем заседании Совета глав государств лидерами наших стран были приняты решения, ориентированные на дальнейшее развитие взаимодействия в рамках Содружества. В целом, положительно оценивая проделанную работу в текущем году, подчеркну, что в современных экономических условиях, особую значимость приобретает работа по сопряжению усилий, нацеленных на смягчение макро экономических рисков, а также принятие целевых мер, направленных на купирование возможных финансово-экономических и социальных последствий", — говорится в выступлении Григоряна, текст которого размещен на сайте правительства.

В этом контексте он отметил проделанную работу по подготовке проекта соглашения "О свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций", реализация которого, по словам Григоряна, станет важным фактором роста национальных экономик государств-участников СНГ. "С целью достижения в ближайшее время ощутимого результата Республика Армения готова к продуктивному диалогу в данном направлении", — заявил армянский вице-премьер.

Он добавил, что создание и освоение высоких, наукоемких и конкурентоспособных технологий является приоритетным направлением для обеспечения экономического роста, при этом, центральное значение приобретают разработка и реализация проектов по технологическому развитию.

"Уверен, что последовательная реализация высокотехнологических проектов даст ощутимый экономический эффект и будет способствовать повышению конкурентоспособности национальных экономик. Интеграция научного потенциала, углубление и расширение существующих в этой области традиционных связей и взаимодействие стран СНГ в научно-технических и инновационных сферах может сыграть роль дополнительного бустера в деле обеспечения технологического развития", — завил Григорян.

Он добавил, что цифровизация, инновации и новейшие технологии рассматриваются правительством Армении как важнейшие инструменты для создания эффективной системы государственного управления, обеспечения благоприятного бизнес-климата и опережающего роста экономики.

"В рамках СНГ в научно-технической сфере на сегодняшний день имеется и действует единственный базовый документ — соглашение "О создании общего научно-технологического пространства государств–участников Содружества" от 3 ноября 1995 года. В связи с этим, представляется целесообразным подумать о разработке документа, в котором будут учтены новые технологические вызовы, а также наилучшие мировые практики в научно–технической и технологической сфере, что позволит экономикам государств–участников СНГ выйти на новый конкурентный уровень", — отметил Григорян.

В этом контексте, по его словам, Армения поддерживает принятие концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств–участников СНГ и Плана мероприятий по ее реализации, что "положительно повлияет на развитие в рамках Содружества целостного межгосударственного научно–технологического пространства, способного удовлетворить возрастающие социально–экономические потребности населения, а также противостоять современным технологическим вызовам".