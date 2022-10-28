БАКУ, 28 окт — ПРАЙМ. Восстановление диалога на евразийском пространстве невозможно без участия "экономической дипломатии", говорится в резолюции XV-го Веронского Евразийского экономического форума, который в этом году впервые состоялся в Баку. На Евразийском экономическом форуме обсудят глобальные вызовы в энергетике

"Форум расширил свою географию… В этом году мы получили возможность познакомиться с мнением наших коллег из Монголии, Индии, Китая, других государств", — отмечается в резолюции, которую озвучил глава ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

В этом году на площадке форума обсуждались будущее энергетики, финансовых систем, технологий и промышленности, транспортной индустрии, логистики, а также геополитическая ситуация в мире. "Широкому равноправному инклюзивному международному сотрудничеству нет альтернативы. Большую роль в этом играет экономическая дипломатия. В таком сотрудничестве в равной степени нуждаются все страны, все регионы планеты. Еще недавно государства это прекрасно понимали, ценили и поддерживали его", — подчеркивается в заявлении.

"Сейчас по такому сотрудничеству нанесены тяжелые удары. Его необходимо восстанавливать. Это безусловный императив. Призываем все страны, все народы, которые дорожат общим будущим, объединить усилия в налаживании широкого равноправного инклюзивного международного сотрудничества. Диалог, а не конфронтация, развитие, а не регресс", — указывают участники форума.

Как подчеркивается в документе, ценой бесконечных жертв и потерь, многочисленных войн и конфликтов в качестве высшей ценности международного общения человечество утвердило максиму pacta sunt servanda – договоры должны исполняться — неукоснительное следование этой максиме, обязательное выполнение заключенных контрактов, святость данного слова создают ситуацию правовой определенности, уважительного отношения друг другу, взаимного доверия.

"На словах все соглашаются с тем, что во главу экономического развития должен быть поставлен человек, его интересы, нужды и потребности. Все поддерживают утверждение о том, что нормальное экономическое развитие должно идти рука об руку с развитием человеческой личности, духовным, интеллектуальным, нравственным. Но делается для этого недопустимо мало. В большинстве случаев провозглашаются лишь красивые лозунги, за которыми ничего не следует. С этим больше нельзя мириться. При принятии любых политических решений этот критерий являлся определяющим", — заключили авторы резолюции.