МУРМАНСК, 1 ноя — ПРАЙМ. Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, сообщила телерадиокомпания NRK. США ввели санкции против россиянина и двух фирм из-за закупки технологий

"Сегодня (в понедельник) окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи", — говорится в сообщении.

Якунин был задержан 17 октября из-за съемки с помощью беспилотника на Шпицбергене.

Защита Якунина настаивала на том, что в действиях подзащитного не было состава преступления, и 27 октября суд согласился с этим, постановив отпустить подозреваемого. После этого сторона обвинения опротестовала решение об освобождении Якунина.

По данным телекомпании, у Якунина – российское и британское гражданство. Прокуратура обжаловала дело в апелляционном суде.

"В своем постановлении районный суд пришел к выводу, что в деле возникают сложные юридические проблемы, которые, вероятно, не будут решены в течение нескольких лет", — приводятся в сообщении слова адвоката Якунина Бернта Хейберга.