АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. Нужно продолжить "зерновую сделку", отделив ее от конфликта, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Володин назвал условие для возобновления "зерновой сделки"

"Министр Акар заявил, что очень важно продолжать зерновую инициативу, которая внесла большой вклад в решение глобального продовольственного кризиса, благополучно доставив до сих пор около 10 миллионов тонн зерна нуждающимся и показав, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога. По его словам, черноморский коридор намного быстрее и удобнее, чем дорога для перевозки зерна, и что инициатива по перевозке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, должна быть отделена от условий конфликта", — сказано в сообщении ведомства.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.