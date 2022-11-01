ПЕКИН, 1 ноя — ПРАЙМ. Методы и формы нападения Украины на Россию становятся все более разнообразными, в этих условиях приостановка Россией продовольственной сделки выглядит естественной, Киев первым разрушил это "хрупкое равновесие", теперь ему придется проделать много работы, чтобы это исправить, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. Украина начала поставки зерна через Румынию

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

"После обострения российско-украинского конфликта в сентябре, украинская сторона стала прибегать к более разнообразным формам и методам нападения. Возьмем удар по мосту, который соединяет Крымский полуостров и материковую часть России. Хотя у каждой из сторон есть свое мнение относительно того, как планировался этот удар, какие методы были использованы и кто был участником, но на самом деле это показало, что Украина попыталась вовлечь в войну больше российских территорий и населения, это напрямую привело к ракетным ударам Москвы по всей территории Украины", — сказал Цзя Минь.

По словам эксперта, в условиях, когда Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, усиливает наступление с помощью западного оружия, а Россия прибегает к частичной мобилизации с привлечением 300 тысяч солдат, увеличивая военную подготовку, соблюдение сторонами "и без того хрупких договоренностей", достигнутых за время конфликта, становится практически невозможным.

"Поэтому гневная реакция России на то, что корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя подверглись неизбирательным ударам со стороны Украины, выглядит вполне естественной. Увеличивается и вероятность того, что достигнутая договоренность о гарантии реализации экспорта сельскохозяйственной продукции двух стран будет отменена или застопорится. Другими словами, это неизбежное следствие одновременно атаки со стороны Украины и контрмер России. Но здесь нужно четко понимать, что если говорить о причинно-следственных связях, то именно украинская сторона первой разрушила это хрупкое равновесие", — подчеркнул собеседник агентства. Министр обороны Турции призвал отделить "зерновую сделку" от конфликта

Тем не менее, отметил эксперт, Путин окончательно не закрывал двери для "зерновой сделки", так как он хорошо понимает, что она является отличным показателем, с помощью которого можно измерить степень влияния российско-украинского конфликта на международную экономику. По его словам, Россия попыталась показать миру причины приостановки сделки, но не говорила, что это навсегда, так как "Украина изначально была инициатором".

"Организация Объединенных Наций должна дать понять украинской стороне, что экспорт продовольствия для России и Украины — это возможность выполнять свои международные обязательства в условиях войны, а не рычаг воздействия. Здесь, конечно, от Киева и Москвы тоже требуется политическая мудрость, необходима также их способность контролировать своих военных и все, что находится у них в подчинении. Если смотреть на нынешнее положение дел, Киеву, возможно, придется проделать больше работы", — отметил Цзя Минь.