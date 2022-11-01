МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Страны Запада ведут мир к глобальной войне и лишь победа России является гарантией от мирового конфликта, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев заметил "странные закономерности" в энергоснабжении Украины

"Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", — написал он в своем Telegram-канале.

Замруководителя Совбеза привел тезис стран Запада: "России нельзя дать победить в войне", и спросил, что он означает на самом деле.

"Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — отметил он.

"И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?" — указал замруководителя Совбеза.