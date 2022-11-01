АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонных переговоров ситуацию вокруг "зерновой сделки". Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. В Китае считают, что Украина разрушила хрупкое равновесие "зерновой сделки"

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинской войне. Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна", — сказано в сообщении.

Турецкий лидер выразил уверенность, что решения в части поставок зерна будет найдено.

В канцелярии отметили, что выраженная Эрдоганом уверенность в том, что в вопросе "зерновой сделки", как и во многих других вопросах, Анкара и Москва установят сотрудничество, ориентированное на решение, указывает на то что, "решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода, поощрит шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам (между Москвой и Киевом)". Министр обороны Турции призвал отделить "зерновую сделку" от конфликта

Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.