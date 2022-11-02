МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Трансформации мировой валютной системы может продлиться от 10 до 15 лет, эти процессы требуют от стран терпения и готовности к преодолению различных препятствий, заявил РИА Новости доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян. Всемирная трансформация: произойдет ли всеобщий отказ от доллара

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил о неизбежности формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для международных расчётов. По словам главы государства, такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления.

По словам Хачатуряна, процесс демонтажа нынешней мировой валютной системы начался не сегодня, а в момент кризиса 2008-2009 годов. И заявление президента России лишь подтверждает ориентацию страны на постепенный выход из данной валютной системы, добавил он.

"При этом в целом процессы трансформации мировой валютной системы могут занять от 10 до 15 лет. Процесс это не быстрый, требующий терпения и готовности к преодолению естественных и искусственных препятствий", — отметил эксперт.

По его словам, мир движется к формированию нескольких интеграционных объединений, которые в основе своей будут иметь одну или несколько валют. Так в ЕС и США, Японии, Мексике и Австралии доминирующей валютой будет доллар. В странах Латинской и Южной Америки на роль доминирующих валют претендуют бразильский реал и аргентинское песо.

В странах Африки основными валютами могут стать валюты Египта, ЦАР и ЮАР. В государствах Ближнего Востока на доминирование претендуют валюты ОАЭ и Саудовской Аравии, в АСЕАН роль финансового центра могут играть Вьетнам и Южная Корея. Россия в свою очередь будет стремиться к доминированию рубля в регионе бывшего СССР, а также иметь активную позицию в дружественных и нейтральных регионах мира наравне с китайским юанем, указал Хачатурян.

"Разумеется, это будет предполагать большую открытость нашей валютной политики, но по большинству ее аспектов для превращения рубля в значимую единицу международных расчетов все решения и меры приняты давно. Не хватает только устойчивости развития экономики в целом и промышленности в частности, к которым мы в перспективе двух-трех лет непременно придем", — заключил эксперт.