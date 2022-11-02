События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 ноября
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (октябрь)
|50,2
|49,6 (факт)
|1:30
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|1:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь)
|23,1%
|-5,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-2,7%
|-9,3% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|1,2 млрд евро
|0,7 млрд евро
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|49
|47,5
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|48,3
|46,9
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|47,7
|47,4
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|47,8
|45,7
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных в Германии (октябрь)
|14 тыс
|15 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы Германии (октябрь)
|5,5%
|5,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|48,4
|46,6
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
|208 тыс
|195 тыс
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,588 млн барр
|0,367 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,667 млн барр
|19:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|3,25%
|4%
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|-8,8%
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (сентябрь)
|3,8%
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за октябрь 2022
|RUB
|Polymetal International plc — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|X5 Retail Group — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.11.2022, новые члены Наблюдательного совета, изменения в политике вознаграждения членов Правления и Наблюдательного совета, Амстердам /Нидерланды/, 14:00 мск /11:00 CET/)
https://1prime.ru/state_regulation/20221102/838679883.html