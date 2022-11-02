АФИНЫ, 2 ноя — ПРАЙМ. В Греции "упал" новый правительственный сайт с ценами на дешевые товары, составляющие так называемую корзину домохозяйства, сообщило греческое общественное телевидение ERT. В Греции ввели меры для сдерживания цен на потребительские товары

Правительство Греции со 2 ноября ввело меры по обеспечению низких цен на группу потребительских товаров из корзины домохозяйств, определяемых министерством развития и инвестиций. Одновременно должен был заработать сайт e-katanalotis (е-потребитель), на котором можно было сравнить цены в разных сетях супермаркетов.

"На сайте сегодня были размещены прайс-листы 13 сетей супермаркетов на товары, составляющие корзину домохозяйств. Потребители могут искать товары по сети супермаркетов. Объявленные сегодня цены действительны на следующую неделю, так как состав корзины будет меняться каждую среду. Премьера цифровой платформы e-katanalotis началась с проблем в среду утром, так как она "упала" из-за большого количества потребителей, которые бросились проверять цены на продукты", — сообщает телеканал.

Министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис вместе с чиновниками в первый день действия новой системы с 8 часов утра посещает супермаркеты. "Мы посетим все сети. Первая картина очень обнадеживает. Цены на основные продукты крайне низкие", — сказал Георгиадис. Заместитель министра развития и инвестиций Никос Папатанасис отметил, что супермаркеты отреагировали и у них есть все продукты по выгодным ценам, сообщает ERT.

Тем не менее оппозиция раскритиковала введение корзины домохозяйства и назвала это очередной пиар-акцией правительства. Премьер Греции назвал причину снижения цен на газ

Так, представитель партии СИРИЗА, экс-министр труда и и социального обеспечения Эфи Ахциоглу считает, что рекламу предполагаемого сохранения цен на 50 продуктов при одновременном скачке цен на все товары первой необходимости и продукты питания можно рассматривать только как мошенничество.

"Подавляющее большинство греческого общества переживает не только последствия глобального кризиса, но и дополнительный кризис: гремучая смесь экстремальных цен и слабых доходов. Оно выживает в особых условиях, сформированных политикой правительства г-на Мицотакиса (премьер-министр Греции — ред.). В этих условиях корзина для домохозяйств никоим образом не является выходом из тупика для народа, несмотря на отчаянные попытки правительства представить ее таковой", — отметила Ахциоглу.

Компартия Греции (КПГ) назвала правительственные меры по борьбе с дороговизной, такие как корзина домохозяйств, грубым и откровенным издевательством. "Не только потому, что они не устраняют истинных причин дороговизны, но и потому, что они до предела снижают повседневные жизненные потребности простого домашнего хозяйства, до рамок "предложений" по выбору владельцев супермаркетов", — заявила пресс-служба КПГ.