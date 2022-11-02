МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В среду представители властей Китая подтвердили, что рост экономики остается для них приоритетом и они продолжат проводить реформы. Эти заявления могут быть расценены как попытки развеять опасения в том, что с переизбранием Си Цзиньпина на пост лидера идеология возобладает, а строгие карантинные меры усугубят проблемы второй в мире по величине экономики. Китай и Пакистан создадут систему клиринговых расчетов по операциям в юанях

Возобновившиеся локдауны оказали сильное давление на экономическую активность в Китае, а также на доверие потребителей и финансовые рынки. Это усугубляет проблемы мировой экономики, связанные с быстрой инфляцией и повышением процентных ставок.

В вышедших пред Глобальным саммитом финансовых лидеров интервью высокопоставленные представители центрального банка Китая, а также регуляторов финансовых рынков заверили аудиторию в том, что Пекин обеспечит стабильность своего валютного рынка и сектора недвижимости и сохранит верность ориентированной на рост экономической стратегии.

"Иностранным инвесторам следует более внимательно ознакомится с рабочим докладом председателя Си на съезде (Коммунистической партии)", — сказал заместитель председателя Комиссии регулирования фондового рынка Китая Фан Синхай.

"В нем он еще раз подчеркнул центральную роль роста экономики во всей деятельности партии и страны, и это очень существенно", — добавил он.

Фан также раскритиковал освещение ситуации иностранными СМИ, сказав, что авторы многих материалов "недостаточно хорошо знают Китай" и сосредотачивают внимание на краткосрочной перспективе.

В то время как иностранные фонды нацеливаются на выход, китайские инвесторы скупают подешевевшие акции континентальных компаний, считая, что взгляды на Китай со стороны чрезмерно негативны.

По словам управляющего Народного банка Китая И Гана, Пекин продолжит дерегулирование рынков.

"Реформы и политика открытых дверей останутся в силе", — сказал он, добавив, что "несмотря на некоторые проблемы и понижательное давление китайская экономика в целом работает нормально".

"Я ожидаю, что потенциал роста экономики Китая останется в разумных пределах", — сказал глава центрального банка, упомянув "сверхбольшой" рынок страны, рост численности среднего класса, технологические инновации и высококачественную инфраструктурную сеть.

Кроме того, в издании "Дополнительные материалы к докладу на 20-м съезде КПК", которое цитировалась в среду, он написал, что Китай способен проводить "нормальную" денежно-кредитную политику и удерживать процентные ставки на позитивной территории.

Повышение процентных ставок в других странах оказало давление на юань, поэтому Пекин не может в долгосрочной перспективе смягчать денежно-кредитную политику, сказал в интервью Reuters директор Китайского экономического форума Ван Юн.

В то время как в других странах в борьбе с инфляцией повышаются процентные ставки, Китай проводит стимулирующую денежно-кредитную политику, и это создает риск оттока капиталов. С начала этого года юань ослаб против доллара США примерно на 13%.

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