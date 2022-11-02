МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия примет решение о продлении участия в "зерновой сделке" после 18 ноября независимо от возобновления ее участия в ней, с учетом выполнения всех ее частей, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Путин выразил готовность предоставить зерно беднейшим странам как гумпомощь

"Мы не возвращаемся (в сделку — ред.), мы просто приостановили наше участие, а теперь его возобновили. Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих фактов. Главное из них — чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объеме, ее украинская и российская часть. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать", — сказал он.

Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.